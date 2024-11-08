Reuters: США сняли запрет подрядчикам Пентагона ремонтировать оружие на Украине

Администрация президента США Джо Байдена отменила негласный запрет на работу на Украине подрядчиков Пентагона, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, подрядчики будут ремонтировать технику, поставляемую США на Украину. Их будет немного, а находиться они будут далеко от линии фронта. Участвовать в боях подрядчики не будут, уточнил собеседник агентства.