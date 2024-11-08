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Reuters: США сняли запрет подрядчикам Пентагона ремонтировать оружие на Украине

Администрация президента США Джо Байдена отменила негласный запрет на работу на Украине подрядчиков Пентагона, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, подрядчики будут ремонтировать технику, поставляемую США на Украину. Их будет немного, а находиться они будут далеко от линии фронта. Участвовать в боях подрядчики не будут, уточнил собеседник агентства.

Источник: AP 2024

«Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное США оборудование можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения», — сказал чиновник. Официально об отмене негласного запрета не сообщалось.

Сейчас американская техника ремонтируется в Польше. Как писал журнал Foreign Policy, в соответствии с экспортным законодательством США украинские подрядчики не имеют права ремонтировать некоторую технику, например стволы гаубиц М777.

О планах администрации господина Байдена разрешить подрядчикам Пентагона работать на Украине в июне сообщали источники CNN. Как прогнозировал телеканал, одновременно на Украине сможет находиться от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков. Однако тогда Пентагон опроверг «РИА Новости» наличие таких планов.