Reuters: США сняли запрет подрядчикам Пентагона ремонтировать оружие на Украине

«Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное США оборудование можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения», — сказал чиновник. Официально об отмене негласного запрета не сообщалось.
Сейчас американская техника ремонтируется в Польше. Как писал журнал Foreign Policy, в соответствии с экспортным законодательством США украинские подрядчики не имеют права ремонтировать некоторую технику, например стволы гаубиц М777.
О планах администрации господина Байдена разрешить подрядчикам Пентагона работать на Украине в июне сообщали источники CNN. Как прогнозировал телеканал, одновременно на Украине сможет находиться от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков. Однако тогда Пентагон опроверг «РИА Новости» наличие таких планов.