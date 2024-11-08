В США узнали о просьбе Макрона к Трампу по Украине

Ранее издание WSJ написало, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.