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В США узнали о просьбе Макрона к Трампу по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон просил у избранного американского лидера Дональда Трампа добиваться уступок от России по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает WSJ.

Источник: Reuters

По словам источников, эта просьба была озвучена в ходе 25-минутного звонка. Собеседники газеты рассказали, что сам Трамп, созваниваясь с европейскими лидерами, вел себя уклончиво по вопросу Украины, в основном слушая и задавая вопросы.

Ранее издание WSJ написало, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.

Макрон Эмманюэль
Трамп Дональд