Орбан заявил, что у него есть «еще несколько сюрпризов» для ЕС

— У меня в загашнике еще несколько сюрпризов, но мы собрались не затем, чтобы об этом говорить. Осталось еще два месяца, надеюсь, мы достигнем серьезных результатов, — сообщил Орбан на пресс-конференции, подчеркнув, что венгерское председательство в ЕС еще не закончилось.
31 октября Орбан заявил, что страны Евросоюза отказались поддержать его мирный план по Украине. Также политик добавил, что он не смог убедить ни одну из больших европейских стран и в результате утратил надежду на Европу.
Также 31 октября СМИ сообщили, что Виктор Орбан — один из политиков, которые вызывают больше всего страхов в Евросоюзе. В частности, из-за частой блокировки решений глав других европейских государств и наличия контакта с Владимиром Путиным его описывают как «кошмар, который не дает лидерам ЕС спать по ночам».