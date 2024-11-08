Орбан заявил, что у него есть «еще несколько сюрпризов» для ЕС

— У меня в загашнике еще несколько сюрпризов, но мы собрались не затем, чтобы об этом говорить. Осталось еще два месяца, надеюсь, мы достигнем серьезных результатов, — сообщил Орбан на пресс-конференции, подчеркнув, что венгерское председательство в ЕС еще не закончилось.