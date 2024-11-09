Глава ЕК ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

«Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере €50 млрд на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по “большой семерке” согласовали кредит Украине еще на $50 млрд. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год», — приводят слова фон дер Ляйен «РИА Новости».