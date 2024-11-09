Глава ЕК ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

«Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере €50 млрд на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по “большой семерке” согласовали кредит Украине еще на $50 млрд. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год», — приводят слова фон дер Ляйен «РИА Новости».
Подобным образом от прямого ответа ушел глава Евросовета Шарль Мишель. Он заявил о принципе «ничего по Украине без украинцев» и не стал отвечать на вопросы.
Ранее, 7 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США в Евросоюзе (ЕС) появились сомнения по поводу кредита в €50 млрд на военную помощь Украине.
6 ноября, газета Politico сообщила о том, что администрация Джо Байдена планирует направить Украине последние $6 млрд в виде оружия и различного оборудования до инаугурации Дональда Трампа. Это станет первым шагом «последней помощи» Киеву.
3 ноября, глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на необходимость прекращения помощи Украине со стороны Европы. По его словам, на самом деле президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) хочет, чтобы союзники направили на помощь Киеву свои войска.
До этого глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что украинским властям придется приложить усилия, чтобы убедить Трампа продолжить поддерживать Киев. По его словам, президентский срок республиканца будет сложным для Украины и потребует «изменений подхода».
6 ноября Трамп назвал себя 47-м президентом США и заявил, что не собирается разжигать конфликт, а, наоборот, хочет его завершить и считает своей целью на посту главы государства прекращение военных конфликтов в мире.