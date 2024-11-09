«Бессмысленные убийства [на Украине] скоро прекратятся. Время для подстрекателей и спекулянтов истекло», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Так Маск прокомментировал сообщения в СМИ, которые рассказывали о планах Трампа по урегулированию украинского конфликта.
Ранее в этот же день портал Axios сообщил, что Маск принял участие в телефонном разговоре Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая). Издание отметило, что участие Маска в телефонном разговоре показывает, насколько важную роль он может сыграть в будущей администрации Трампа.
До этого, 7 ноября, газета The Wall Street Journal написала о том, что команда Трампа уже обсуждает новый план по завершению конфликта на Украине. В него входят несколько основных пунктов, согласно которым линия фронта замораживается, по ее протяженности объявляется демилитаризованная зона. Также Украина должна отказаться от вступления в состав НАТО еще минимум на 20 лет.
6 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что США смогут поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно они его и разжигают.
В этот же день президент США Дональд Трамп назвал себя 47-м президентом США и заявил, что не собирается разжигать конфликт, а, наоборот, хочет его завершить и считает своей целью на посту главы государства прекращение военных конфликтов в мире.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.