Маск предрек скорое завершение конфликта на Украине

До этого, 7 ноября, газета The Wall Street Journal написала о том, что команда Трампа уже обсуждает новый план по завершению конфликта на Украине. В него входят несколько основных пунктов, согласно которым линия фронта замораживается, по ее протяженности объявляется демилитаризованная зона. Также Украина должна отказаться от вступления в состав НАТО еще минимум на 20 лет.