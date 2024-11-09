Трамп не дал обязательств по Украине в разговорах с лидерами стран ЕС

Ранее газета WSJ писала, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Как было сказано в материале, переходная администрация Трампа собирается «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, при условии что Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.