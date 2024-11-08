Кулеба: перед началом СВО на столе у Байдена были документы о поражении Украины

«Вы должны себе представить — вот сижу я перед вами, и сидит еще один человек, обоим вы доверяете, но я говорю, что будет война, а он говорит, что не будет войны. Вы просите объяснить, откуда эта информация. Один отвечает, что не может сказать все, но точно знает, что она будет. Другой человек говорит, что там все с россиянами проверили, мол, у них доверительные отношения… И здесь вам нужно принять решение. От вас зависит судьба страны», — описал сложность положения Киева Кулеба.