WSJ: Трамп в беседах с лидерами стран ЕС не давал обязательств по Украине

В частности, он провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа продолжалась 25 минут. Французский лидер убеждал Трампа в том, что «любое дипломатическое взаимодействие» с РФ должно привести к «уступкам» с российской стороны.