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WSJ: Трамп в беседах с лидерами стран ЕС не давал обязательств по Украине

Трамп, одержав победу на выборах президента США, беседовал со многими лидерами Евросоюза.

Источник: AP 2024

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в разговорах с руководителями государств ЕС не озвучил «каких-либо обязательств» относительно ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal.

«Трамп во время телефонных разговоров не давал обязательств по Украине, он в основном слушал и задавал вопросы», — говорится в публикации.

По данным издания, Трамп, одержав победу на выборах президента США, беседовал со многими лидерами Евросоюза.

В частности, он провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа продолжалась 25 минут. Французский лидер убеждал Трампа в том, что «любое дипломатическое взаимодействие» с РФ должно привести к «уступкам» с российской стороны.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что проявленная слабость в отношении РФ может дать «сигнал» остальному миру, в том числе КНР. Кроме того, должностные лица ЕС намекают Трампу, что победа Российской Федерации в украинском конфликте может стать «политическим ударом».

Ранее сообщалось, что Макрон упрашивал Трампа добиваться уступок от РФ в случае переговоров по Украине.

Трамп Дональд
ЕС