Bild: Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции в отношении России

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал его за былую позицию по отношению к России. Об этом сообщила газета Bild.