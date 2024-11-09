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Bild: Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции в отношении России

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал его за былую позицию по отношению к России. Об этом сообщила газета Bild.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие состоялось во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены. Мартин подверг критике Штайнмайера, в частности, за то, что тот, будучи главой МИД ФРГ, поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Очевидцы рассказали газете, что уже во время речи писателя Штайнмайер «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».

Изданию t-online Мартин сообщил, что якобы во время последующего приема глава государства «полностью утратил самообладание». «Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», — утверждал автор уже в интервью агентству DPA. Штайнмайер, по его словам, спросил, доставляет ли Мартину радость дискредитировать политиков.

В свою очередь представитель президента заявила, что Штайнмайер обсудил с писателем речь «с противоположных позиций, но конструктивно».