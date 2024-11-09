Bild: Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции в отношении России

Мероприятие состоялось во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены. Мартин подверг критике Штайнмайера, в частности, за то, что тот, будучи главой МИД ФРГ, поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Очевидцы рассказали газете, что уже во время речи писателя Штайнмайер «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».
Изданию t-online Мартин сообщил, что якобы во время последующего приема глава государства «полностью утратил самообладание». «Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», — утверждал автор уже в интервью агентству DPA. Штайнмайер, по его словам, спросил, доставляет ли Мартину радость дискредитировать политиков.
В свою очередь представитель президента заявила, что Штайнмайер обсудил с писателем речь «с противоположных позиций, но конструктивно».