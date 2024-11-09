В США заявили о скором распаде коалиции Шольца

В статье говорится, что трехпартийная коалиция в Берлине под руководством канцлера Германии Олафа Шольца «погрязла в коллапсе». «Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью», — отметил автор.