Депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью украинской журналистке Лане Шевчук высказала мнение, что возвращение к границам 1991 года для Украины стало практически недостижимой целью.
По убеждению украинских военных, момент, когда это было реализуемо, уже упущен. Хотя стремление к восстановлению прежних границ сохраняется, реальная ситуация на передовой, по словам представителей международных организаций, подтверждает, что шансы крайне малы.
Помимо этого, она отметила, что Украине не стоит сильно рассчитывать на помощь со стороны ЕС и США, так как, по ее словам, заинтересованность в независимости Украины среди партнеров отсутствует.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские государства «многое поставят на паузу» на фоне ожидания действий избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, касающихся ситуации на Украине.