FP: Германии пойдет на пользу распад коалиции Шольца

Авторы обратили внимание, что три партии обычно имели разные мнения по определенным вопросам, поэтому их объединение было неповоротливой машиной. Члены фракций конфликтовали друг с другом. Например, в вопросах помощи Украине, отношений с КНР, политических и экономических реформ внутри государства.