FP: Германии пойдет на пользу распад коалиции Шольца

Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и «Зеленых» может помочь Германии лучше подготовиться к президентскому сроку избранного в США президента Дональда Трампа. Информацию публикует американский журнал Foreign Policy.
По данным СМИ, трехпайтийная коалиция, которую возглавляет канцлер ФРГ Олаф Шольц, продемонстрировала свою неэффективность. Сейчас же она вовсе «погрязла в коллапсе».
«Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью», — отмечено в материале.
Авторы обратили внимание, что три партии обычно имели разные мнения по определенным вопросам, поэтому их объединение было неповоротливой машиной. Члены фракций конфликтовали друг с другом. Например, в вопросах помощи Украине, отношений с КНР, политических и экономических реформ внутри государства.
«Германия и Европа не могут позволить себе почти полного паралича в Берлине на фоне возвращения Трампа в Белый дом», — указали в СМИ.
Напомним, что ранее заместитель канцлера и глава Министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий «зеленых», объявил о развале правящей коалиции в Германии. В нее входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).