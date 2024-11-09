NYT: США могут вновь выйти из Парижского соглашения по климату

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Оно впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.