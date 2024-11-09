NYT: США могут вновь выйти из Парижского соглашения по климату

«Люди, работающие над переходом, уже подготовили ряд указов и президентских прокламаций по климату и энергетике. Они включают выход США из Парижского соглашения по климату, ликвидацию всех офисов в каждом агентстве, работающих над прекращением загрязнения, которое непропорционально влияет на бедные общины, и сокращение размеров национальных резерваций на западе, чтобы разрешить больше бурения и добычи на государственных землях», — пишет издание, близкое к демократам.
Таким образом, республиканец Трамп собирается повернуть вспять все действия своего предшественника, демократа Джо Байдена, который выступает за развитие альтернативных источников энергии и снижение углеродного следа.
«Мы посмотрим на то, что сделал Байден, и поставим перед этим “нет”», — заявил изданию Майрон Эбелл, работавший в переходной команде Трампа в 2016 году.
Трамп планирует перенести штаб-квартиру Агентства по охране окружающей среды (АООС) США, где трудятся 7 тысяч человек, из Вашингтона, сообщили источники.
В планы нового правительства США также входит учреждение должности главного координатора по энергетике, который будет контролировать по госучреждениям работу по увеличению добычи традиционных источников энергии. Среди возможных кандидатов на эту должность газета называет губернатора штата Северная Дакота миллиардера Дуга Бергама и бывшего министра энергетики в первом кабинете Трампа Дэна Бруйетта.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Оно впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
США объявили о выходе из парижского соглашения в 2017 году, но формально выйти смогли только в ноябре 2020 года. В свой первый день работы, 20 января 2021 года, Байден подписал указ о возвращении в соглашение.