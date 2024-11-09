МУС расследует дело о домогательствах прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Помимо этого, Хан ведет активную работу по ряду других значимых дел. Среди них недавний запрос на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны и лидеров палестинского движения ХАМАС. Это дело, как полагает сам Хан, стало одной из причин недавней информационной кампании, направленной против его офиса. В своих заявлениях он упомянул о «кампании дезинформации», призванной подорвать авторитет МУС и его лично.