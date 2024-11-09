Пентагон подтвердил снятие запрета подрядчикам на ремонт оружия на Украине

Министерство обороны США прокомментировало публикации СМИ о снятии запрета на размещении американских военных подрядчиков на Украине для ремонта вооружения. Ведомство заверило, что подрядчики «будут находиться далеко от линии фронта и не будут сражаться с российскими войсками».