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Пентагон подтвердил снятие запрета подрядчикам на ремонт оружия на Украине

Министерство обороны США прокомментировало публикации СМИ о снятии запрета на размещении американских военных подрядчиков на Украине для ремонта вооружения. Ведомство заверило, что подрядчики «будут находиться далеко от линии фронта и не будут сражаться с российскими войсками».

Источник: Reuters

«Чтобы помочь Украине в ремонте и обслуживании военного оборудования, переданного США и их союзниками, министерство обороны предлагает небольшому числу подрядчиков поучаствовать в тендере на оказание Украине помощи в обслуживании уже предоставленной поддержки», — говорится в комментарии Пентагона (цитата по CNN).

Министерство отметило, что поставленные истребители F-16 и средства противовоздушной обороны Patriot требуют «специальных технических знаний для обслуживания».

Источники CNN еще летом сообщали о планах США снять негласный запрет на работу военных подрядчиков на Украине. Телеканал прогнозировал, что одновременно в стране смогут находиться от нескольких десятков до двух сотен подрядчиков.