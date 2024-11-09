Пентагон подтвердил снятие запрета подрядчикам на ремонт оружия на Украине

«Чтобы помочь Украине в ремонте и обслуживании военного оборудования, переданного США и их союзниками, министерство обороны предлагает небольшому числу подрядчиков поучаствовать в тендере на оказание Украине помощи в обслуживании уже предоставленной поддержки», — говорится в комментарии Пентагона (цитата по CNN).
Министерство отметило, что поставленные истребители F-16 и средства противовоздушной обороны Patriot требуют «специальных технических знаний для обслуживания».
Источники CNN еще летом сообщали о планах США снять негласный запрет на работу военных подрядчиков на Украине. Телеканал прогнозировал, что одновременно в стране смогут находиться от нескольких десятков до двух сотен подрядчиков.