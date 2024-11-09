В Японии проведут работу с премьером для ответа на сигнал Путина

Ранее Путин заявил, что Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. РФ пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору. При этом, по его словам, японские компании продолжают работать в РФ. Американские компании также готовы возвращаться, «с некоторыми потерями, но не мы это устроили».