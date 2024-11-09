Украинская сторона не ждет визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера, если он во время поездки не пообещает новых поставок вооружения. Подробности сообщают авторы издания The Guardian.
По данным СМИ, отношения Киева и Лондона ухудшились после того, как к власти пришло новое правительство от лейбористской партии. С июля недовольство друг другом только нарастает.
«Официальные лица в Киеве выразили разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности», — указано в материале.
До сих пор Стармер не посетил территорию Украины, хотя находится на своем посту уже четыре месяца. При этом официальный Киев считает эту поездку без конкретных решений в свою сторону «бесполезной».
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп намерен объявить войну Киру Стармеру. Причиной является скандал вокруг предполагаемого вмешательства лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис.