Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: Киев не ждет приезда Стармера без обещаний поставить ракеты

Отношения Украины и Великобритании переживают ухудшение после прихода к власти нового правительство от лейбористской партии.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона не ждет визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера, если он во время поездки не пообещает новых поставок вооружения. Подробности сообщают авторы издания The Guardian.

По данным СМИ, отношения Киева и Лондона ухудшились после того, как к власти пришло новое правительство от лейбористской партии. С июля недовольство друг другом только нарастает.

«Официальные лица в Киеве выразили разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности», — указано в материале.

До сих пор Стармер не посетил территорию Украины, хотя находится на своем посту уже четыре месяца. При этом официальный Киев считает эту поездку без конкретных решений в свою сторону «бесполезной».

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп намерен объявить войну Киру Стармеру. Причиной является скандал вокруг предполагаемого вмешательства лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис.