Reuters: Кеннеди-младший займется подбором чиновников в сфере здравоохранения

По их сведениям, Кеннеди-младший будет заниматься подбором руководящего состава Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Какую конкретно должность политик получит в администрации Трампа, пока не известно. Не исключено, что он будет выполнять функции советника, отмечает агентство.
Ранее Трамп заявил, что планирует отвести Кеннеди-младшему важную роль в своей администрации. Сам Кеннеди-младший говорил, что планирует бороться с коррупцией в системе здравоохранения США. По словам политика, Трамп попросил его о трех вещах: искоренить коррупцию в госучреждениях в сфере здравоохранения, вернуть медучреждения к традиции золотого стандарта и доказательной науки, сделать Соединенные Штаты снова здоровыми, положив конец эпидемии хронических заболеваний.