Reuters: Кеннеди-младший займется подбором чиновников в сфере здравоохранения

Ранее Трамп заявил, что планирует отвести Кеннеди-младшему важную роль в своей администрации. Сам Кеннеди-младший говорил, что планирует бороться с коррупцией в системе здравоохранения США. По словам политика, Трамп попросил его о трех вещах: искоренить коррупцию в госучреждениях в сфере здравоохранения, вернуть медучреждения к традиции золотого стандарта и доказательной науки, сделать Соединенные Штаты снова здоровыми, положив конец эпидемии хронических заболеваний.