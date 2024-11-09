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Reuters: Кеннеди-младший займется подбором чиновников в сфере здравоохранения

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп поручил бывшему независимому кандидату на высший государственный пост Роберту Кеннеди — младшему рассмотрение кандидатур на высокопоставленные должности в сфере здравоохранения при новой администрации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их сведениям, Кеннеди-младший будет заниматься подбором руководящего состава Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Какую конкретно должность политик получит в администрации Трампа, пока не известно. Не исключено, что он будет выполнять функции советника, отмечает агентство.

Ранее Трамп заявил, что планирует отвести Кеннеди-младшему важную роль в своей администрации. Сам Кеннеди-младший говорил, что планирует бороться с коррупцией в системе здравоохранения США. По словам политика, Трамп попросил его о трех вещах: искоренить коррупцию в госучреждениях в сфере здравоохранения, вернуть медучреждения к традиции золотого стандарта и доказательной науки, сделать Соединенные Штаты снова здоровыми, положив конец эпидемии хронических заболеваний.