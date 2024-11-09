NYT: сотрудники штаба Харрис боятся, что не получат зарплату

«Кампания Камалы Харрис потратила до 20 миллионов долларов на концерты в колеблющихся штатах, что вызвало беспокойство о том, что рядовые сотрудники и поставщики не получат зарплату на фоне информации о том, что кампания находится в долгах на ту же сумму», — говорится в публикации.