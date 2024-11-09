Telegraph: Лондон может поднять оборонные расходы до 2,5% ВВП из-за Трампа

Великобритания может увеличить оборонные расходы государства до уровня 2,5 процента ВВП. Такие планы вынашивает британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, Лейбористской партии и ВПК.
По данным СМИ, соответствующее заявление может прозвучать от политика весной следующего года. Причиной станет инаугурация нового американского лидера Дональда Трампа.
Такой «жест мира» должен будет сыграть на отношения между будущим президентом США и лейбористами. На данный момент оборонные расходы страны варьируются на уровне 2,2 процента ВВП.
Ранее сообщалось, что украинская сторона не ждет визита Стармера, если он во время поездки не пообещает новых поставок вооружения.