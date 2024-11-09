Хабаровский край может лишиться пяти населенных пунктов

На заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Хабаровского края обсудили предложение об упразднении пяти населенных пунктов региона, сообщается в телеграм-канале краевой Законодательной Думы.
Инициатива по корректировке административно-территориального устройства поступила от администраций Ванинского, Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов.
Согласно проекту, упразднить могут село Уська-Русская, поселок при станции Таракелок, а также метеостанции Джана, Бурукан и Большой Шантар.
Основной причиной решения стало то, что в этих населенных пунктах не осталось жителей.
Законопроект, предусматривающий изменения, рассмотрят на заседании думы 27 ноября.