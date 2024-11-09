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Хабаровский край может лишиться пяти населенных пунктов

В Хабаровском крае хотят упразднить пять населенных пунктов, где никто не живет.

Источник: Закдума Хабаровского края

На заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Хабаровского края обсудили предложение об упразднении пяти населенных пунктов региона, сообщается в телеграм-канале краевой Законодательной Думы.

Инициатива по корректировке административно-территориального устройства поступила от администраций Ванинского, Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов.

Согласно проекту, упразднить могут село Уська-Русская, поселок при станции Таракелок, а также метеостанции Джана, Бурукан и Большой Шантар.

Основной причиной решения стало то, что в этих населенных пунктах не осталось жителей.

Законопроект, предусматривающий изменения, рассмотрят на заседании думы 27 ноября.

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