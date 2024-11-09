Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах

Малинен прокомментировал пост испанского экономиста, который указал на деталь с числом голосов за кандидатов от Демократической партии на выборах президента США. В публикации отмечается, что на голосованиях в период с 2008 по 2016 годы число проголосовавших за демократа находилось в диапазоне 65−70 миллионов человек.