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Трамп может отомстить оппонентам за обращение с ним в последние годы

Среди прочих под удар могут попасть президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Источник: Reuters

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, может предпринять ответные действия против своих политических противников из-за отношения к нему в последние четыре года, информирует Mirror.

Возможные репрессии могут затронуть высокопоставленных представителей страны, включая президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, экс-конгрессмена Лиз Чейни и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Также Трамп, как сообщается, может сосредоточить внимание на американской судебной системе, которая, по мнению источников, была задействована для инициирования его юридических проблем.

Ранее стало известно, что сотрудники предвыборного штаба кандидата в президенты Соединённых Штатов Камалы Харрис опасаются, что им не выплатят зарплату.

Трамп Дональд
Байден Джо