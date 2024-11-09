Axios: Маск принял участие в телефонной беседе Трампа и Зеленского после выборов

Сам Зеленский посчитал, что тот факт, что звонок произошел так скоро после победы Трампа, является положительным знаком, сказал один из источников Axios. Трамп еще не говорил с Владимиром Путиным после выборов, но российский президент уже публично его поздравил и сказал, что ответит, если Трамп позвонит.