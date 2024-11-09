В Британии допустили списание на Трампа провала на Украине

«Тем не менее, хотя никто открыто не скажет об этом, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме. Он избавит их от ответственности за Украину и возьмет на себя большую часть вины за предательство по отношению к ней», — говорится в материале британской газеты.