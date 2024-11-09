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В Британии допустили списание на Трампа провала на Украине

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп может взять на себя ответственность за украинский провал. Об этом 8 ноября заявил колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс.

Источник: AP 2024

Как отметил журналист, несмотря на страх многих европейских политиков из-за прихода Трампа к власти в США Евросоюз (ЕС), уставший от конфликта на Украине, будет рад списать на него все неудачи.

«Тем не менее, хотя никто открыто не скажет об этом, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме. Он избавит их от ответственности за Украину и возьмет на себя большую часть вины за предательство по отношению к ней», — говорится в материале британской газеты.

По словам эксперта, Европа устала от украинского конфликта, Киев им «наскучил». Кроме того, европейские страны заинтересованы в возобновлении закупок российских нефти и газа, добавил он.

Ранее, 7 ноября, Орбан заявил, что после победы Трампа в ЕС возникли сомнения по поводу продолжения финансирования Украины. Глава правительства указал, что представители стран Европы всё меньше хотят передавать военную помощь, потому что не понимают ее конечную цель.

До этого, 3 ноября, Орбан выразил мнение, что Трамп после своей победы будет выступать за мир на Украине и европейским политикам придется последовать за ним и начать поддерживать мирное урегулирование конфликта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 29 октября заявил, что политические лидеры на Западе уже понимают, что выбрали неправильную и плохую стратегию действий в украинском конфликте, но им пока не хватает смелости признать это публично. Министр подчеркнул, что мирное урегулирование кризиса необходимо.

6 ноября Трамп назвал себя 47-м президентом США и заявил, что не собирается разжигать конфликт, а наоборот, хочет его завершить и считает своей целью на посту главы государства прекращение военных конфликтов в мире.

Трамп Дональд