Соратница Харрис объяснила ее провал на выборах

Политик отметила, что Харрис могла бы преуспеть в праймериз против республиканца Дональда Трампа, однако после своего провала на дебатах Байден почти месяц отказывался выходить из президентской гонки, несмотря на критику со стороны своих однопартийцев.
«Мы живем с тем, что произошло. И поскольку президент сразу же поддержал Камалу Харрис, это действительно сделало практически невозможным проведение праймериз в то время», — заявила Пелоси, добавив, что «все могло бы быть иначе».
Ранее стало известно, что после победы на выборах Трамп может начать мстить своим критикам и преследователями. По словам источника издания Mirror, сейчас политик упивается успехом и «наконец выдыхает» из-за прекращения уголовных дел против него.