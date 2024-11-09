Президент Чехии призвал Европу инвестировать больше денег в оборону

Еще в июле глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа должна укреплять собственную безопасность без оглядки на президентские выборы в США 5 ноября. При этом министр указала, что сотрудничество между Брюсселем и Вашингтоном является «важнейшим фактором для мира и безопасности».