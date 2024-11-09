Президент Чехии призвал Европу инвестировать больше денег в оборону

«Для защиты наших ценностей и безопасности Европа должна инвестировать в оборону больше и лучше», — сказал президент Чехии.
Павел считает, что в первую очередь нужно улучшить военную координацию и технологическое взаимодействие государств — членов НАТО. Помимо этого, по его словам, украинский конфликт стал подтверждением тому, что европейская безопасность не является «само собой разумеющимся».
Ранее, 8 октября, главы государств Евросоюза (ЕС) в итоговой декларации неформального саммита в Будапеште заявили о том, что ЕС должен повышать свою оборонную готовность, в том числе, укрепляя технологическую и промышленную базу.
7 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите в Будапеште, заявил, что Европа должна перестать делегировать вопросы своей безопасности США, и регион должен начать действовать, чтобы не исчезнуть с геополитической точки зрения.
До этого, 3 ноября, Председатель Европарламента Роберта Метсола предложила ЕС создать свой союз безопасности и обороны в дополнение к НАТО. Она заявила, что европейское объединение должно стать сильнее и обрести способность «постоять за себя».
Еще в июле глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа должна укреплять собственную безопасность без оглядки на президентские выборы в США 5 ноября. При этом министр указала, что сотрудничество между Брюсселем и Вашингтоном является «важнейшим фактором для мира и безопасности».