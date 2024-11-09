Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в расширении экономического сотрудничества с Камбоджей

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
 — важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства.

Источник: AP 2024

«Свобода и суверенитет — важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства. Камбоджийцы 71 год тому назад сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь и Камбоджа имеют продолжительную историю отношений, основанных на уважении и понимании.

«Мы неизменно заинтересованы в динамичном расширении экономического сотрудничества, а также в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони доброго здоровья и новых успехов, а народу Камбоджи — единства, счастья и процветания.

Лукашенко Александр
праздники