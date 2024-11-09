Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в расширении экономического сотрудничества с Камбоджей

«Свобода и суверенитет — важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства. Камбоджийцы 71 год тому назад сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире», — говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что Беларусь и Камбоджа имеют продолжительную историю отношений, основанных на уважении и понимании.



«Мы неизменно заинтересованы в динамичном расширении экономического сотрудничества, а также в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня», — подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони доброго здоровья и новых успехов, а народу Камбоджи — единства, счастья и процветания.