«Свобода и суверенитет — важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства. Камбоджийцы 71 год тому назад сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Беларусь и Камбоджа имеют продолжительную историю отношений, основанных на уважении и понимании.
«Мы неизменно заинтересованы в динамичном расширении экономического сотрудничества, а также в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони доброго здоровья и новых успехов, а народу Камбоджи — единства, счастья и процветания.
Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в расширении экономического сотрудничества с Камбоджей
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
— важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства.
«Свобода и суверенитет — важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства. Камбоджийцы 71 год тому назад сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире», — говорится в поздравлении.