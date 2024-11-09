Российские и сирийские летчики провели учения в Алеппо

«Группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике и военно-воздушные силы Сирии провели совместное учение, в ходе которого отработали поражение наземных целей, техники, укрепления и живой силы противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе маневров задействовали оперативно-тактическую авиацию ВКС России. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М поразили наземные цели на полигоне Джаббуль, расположенном в Алеппо. Подчеркивается, что удары наносились фугасными авиабомбами ФАБ-250 с высот от 600 до 3300 метров, а авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-35С.
Во втором этапе учения приняли участие экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ-В армейской авиации ВКС РФ и вертолеты Ми-25 ВВС Сирии, боевые вылеты проводились с аэродрома Квайрес.
«Летчики двух стран уничтожили наземные объекты условного противника авиационными ракетами С-8, отработали полеты на предельно малых высотах — около 30 метров, а также действия в составе совместных ударных групп при маневрировании и заходах на цели», — добавляется в сообщении.
Кроме того, экипажи российских вертолетов отработали поиск и уничтожение в воздушном пространстве ударных беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны РФ отметили, что заключительной фазой учения стало нанесение совместных авиаударов армейской и оперативно-тактической авиацией в ночное время.
«Высокий уровень подготовки летного состава позволил успешно выполнить все поставленные задачи, несмотря на сложность ориентирования и захода на цели в условиях ограниченной видимости. Таким образом, в ходе совместного учения летчики двух стран отработали взаимодействие и повысили уровень слаженности, что в дальнейшем увеличит эффективность действий авиации при решении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики», — подытожили в сообщении.