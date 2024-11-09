Российские и сирийские летчики провели учения в Алеппо

«Высокий уровень подготовки летного состава позволил успешно выполнить все поставленные задачи, несмотря на сложность ориентирования и захода на цели в условиях ограниченной видимости. Таким образом, в ходе совместного учения летчики двух стран отработали взаимодействие и повысили уровень слаженности, что в дальнейшем увеличит эффективность действий авиации при решении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики», — подытожили в сообщении.