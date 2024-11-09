Казахстан утвердил Концепцию по развитию экокультуры на 2024−2029 годы

«Согласно целевым индикаторам, к 2029 году планируется увеличить переработку коммунальных отходов с 25% до 38%, а долю обучающихся, вовлеченных в мероприятия по укреплению экологического воспитания, с 15% до 40%. Ожидается также рост удовлетворенности граждан экологическим качеством жизни с 55,8% до 64,7%».