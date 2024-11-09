Шавкат Мирзиёев поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником

За большие заслуги в развитии системы здравоохранения страны на основе международных стандартов, успешном осуществлении коренных реформ и важных программ в сфере, достойный вклад в повышение качества оказания медицинской помощи населению, широкое внедрение в практику передового зарубежного опыта и методов лечения, укрепление здорового образа жизни в обществе, самоотверженный труд, знания и профессионализм, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, а также активное участие в общественной жизни наградить: