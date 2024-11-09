Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником

Особо отличившиеся работники сферы здравоохранения удостоены почетных званий, орденов и медалей.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О награждении группы работников сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников», сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В тексте поздравительного послания главы государства говорится:

За большие заслуги в развитии системы здравоохранения страны на основе международных стандартов, успешном осуществлении коренных реформ и важных программ в сфере, достойный вклад в повышение качества оказания медицинской помощи населению, широкое внедрение в практику передового зарубежного опыта и методов лечения, укрепление здорового образа жизни в обществе, самоотверженный труд, знания и профессионализм, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, а также активное участие в общественной жизни наградить:

орденом «Соглом авлод учун» II степени.

  • Абдурахманова Акрама Абдусаттаровича — хирурга Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндовизуальной хирургии.
  • Батирова Абдурахмана Рузумбаевича — детского врача общества с ограниченной ответственностью «Боёвут Тумарис шифо» Баяутского района, Сырдарьинская область.
  • Жалолову Хафизу Мухторовну — заведующего многопрофильной центральной поликлиникой Папского района, Наманганская область.
  • Худайбердиева Кобила Турсуновича — заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии Андижанского государственного медицинского института, Андижанская область.

орденом «Саломатлик» II степени.

  • Авезову Гулнору Рустамовну — главного фельдшера Кызылтепинского районного отдела Навоийского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи.
  • Аллакулова Исламбая Мадримовича — заведующего отделением реанимации Хорезмского областного детского многопрофильного медицинского центра.
  • Бердиеву Мукаддас Хасанбоевну — медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Шароф-Рашидовского района, Джизакская область.
  • Мауленова Бабараушана Жумабаевича — анестезиолога-реаниматолога приемного отделения Шуманайского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан.
  • Махматмуратову Гулсину Исламовну — врача общей практики семейного врачебного пункта «Шароф Рашидов» Ургутского района, Самаркандская область.
  • Мемджанову Алию Нуриевну — заведующего лабораторным отделением Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Ферганская область.
  • Назарова Акмала Бобамуротовича — заведующего отделением хирургии Паркентского районного медицинского объединения, Ташкентская область.
  • Саидова Ашура Сапаровича — семейного врача семейной поликлиники № 44 Бандыханского района, Сурхандарьинская область.
  • Сафарова Орифа Мурадуллаевича — офтальмолога Бухарского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза, Бухарская область.
  • Шукурова Абдурахмана Рауповича — заведующего отделением реанимации центральной больницы города Карши, Кашкадарьинская область.

орденом "Дустлик.

  • Джумабаеву Розу Базарбаевну — патронажную медсестру семейного врачебного пункта «Пском» Бостанлыкского района, Ташкентская область.
  • Салахитдинова Шухратжона Нажмитдиновича — заместителя директора по лечебным делам Национального детского медицинского центра — главного врача.
  • Сметову Гулнар Жолдасбаевну — врача общей практики семейного врачебного пункта «Актуба» Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан.
  • Хакимову Сохибахон Обиджановну — младшего медицинского работника мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Андижанского района, Андижанская область.
  • Хлевную Елену Андреевну — врача общей практики многопрофильной центральной поликлиники города Гулистана, Сырдарьинская область.
  • Шамсиева Азамата Мухитдиновича — профессора кафедры детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета.

медалью «Соглом турмуш»

  • Артикову Хулкар Акрамовну — патронажную медсестру многопрофильной центральной поликлиники Галляаральского района, Джизакская область.
  • Намозову Мунису Саломовну — медсестру медицинской бригады Газганского городского медицинского объединения, Навоийская область.
  • Ниязову Дилорам Аскаровну — старшую медсестру отделения хирургии клинической больницы детской хирургии № 2 города Ташкента.
  • Ужарову Дилбар Хуррамовну — врача семейного врачебного пункта «Ковчин» Гузарского района, Кашкадарьинская область.
  • Хусанову Норбегим Ривожовну — заведующего отделением эпидемиологии и иммунопрофилактики отдела санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Пахтачийского района, Самаркандская область.
  • Хамдамову Мухайёхон Тухтасиновну — профессора кафедры акушерства и гинекологии Бухарского государственного медицинского института, Бухарская область.
  • Хомиджонову Рано Жияновну — медсестру семейного врачебного пункта «Ленбур» Сохского района, Ферганская область.

медалью «Шухрат».

  • Жумабоева Отабека Тоштемировича — хирурга Андижанского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии, Андижанская область.
  • Кобилова Ботира Закировича — заведующего отделением хирургии Джизакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Джизакская область.
  • Мусаева Улугбека Эргашалиевича — руководителя, врача-терапевта частной клиники «Med Layt» Мингбулакского района, Наманганская область.
  • Султанову Зулфию Раджапбаевну — патронажную медсестру семейного врачебного пункта «Саримой» Тупроккалинского района, Хорезмская область.
  • Тангирбергенова Рустама — водителя Берунийского районного отделения филиала Республики Каракалпакстан Республиканского центра скорой медицинской помощи.
  • Тиллабоева Содикжона Валиевича — хирурга приемного отделения Фуркатского районного медицинского объединения, Ферганская область.
  • Шарипова Исламжана Маматхановича — заведующего отделением малоинвазивной сердечно-сосудистой хирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.
  • Шарипову Раъно Рустамовну — патронажную медсестру семейного врачебного пункта «Гулистон» Сарыасийского района, Сурхандарьинская область.
  • Ярматова Алишера — члена Ассоциации народной медицины Узбекистана, Самаркандская область.

медицина
Шавкат Мирзиеев
праздники