Шавкат Мирзиёев поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О награждении группы работников сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников», сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В тексте поздравительного послания главы государства говорится:
За большие заслуги в развитии системы здравоохранения страны на основе международных стандартов, успешном осуществлении коренных реформ и важных программ в сфере, достойный вклад в повышение качества оказания медицинской помощи населению, широкое внедрение в практику передового зарубежного опыта и методов лечения, укрепление здорового образа жизни в обществе, самоотверженный труд, знания и профессионализм, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, а также активное участие в общественной жизни наградить:
орденом «Соглом авлод учун» II степени.
- Абдурахманова Акрама Абдусаттаровича — хирурга Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндовизуальной хирургии.
- Батирова Абдурахмана Рузумбаевича — детского врача общества с ограниченной ответственностью «Боёвут Тумарис шифо» Баяутского района, Сырдарьинская область.
- Жалолову Хафизу Мухторовну — заведующего многопрофильной центральной поликлиникой Папского района, Наманганская область.
- Худайбердиева Кобила Турсуновича — заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии Андижанского государственного медицинского института, Андижанская область.
орденом «Саломатлик» II степени.
- Авезову Гулнору Рустамовну — главного фельдшера Кызылтепинского районного отдела Навоийского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи.
- Аллакулова Исламбая Мадримовича — заведующего отделением реанимации Хорезмского областного детского многопрофильного медицинского центра.
- Бердиеву Мукаддас Хасанбоевну — медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Шароф-Рашидовского района, Джизакская область.
- Мауленова Бабараушана Жумабаевича — анестезиолога-реаниматолога приемного отделения Шуманайского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан.
- Махматмуратову Гулсину Исламовну — врача общей практики семейного врачебного пункта «Шароф Рашидов» Ургутского района, Самаркандская область.
- Мемджанову Алию Нуриевну — заведующего лабораторным отделением Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Ферганская область.
- Назарова Акмала Бобамуротовича — заведующего отделением хирургии Паркентского районного медицинского объединения, Ташкентская область.
- Саидова Ашура Сапаровича — семейного врача семейной поликлиники № 44 Бандыханского района, Сурхандарьинская область.
- Сафарова Орифа Мурадуллаевича — офтальмолога Бухарского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза, Бухарская область.
- Шукурова Абдурахмана Рауповича — заведующего отделением реанимации центральной больницы города Карши, Кашкадарьинская область.
орденом "Дустлик.
- Джумабаеву Розу Базарбаевну — патронажную медсестру семейного врачебного пункта «Пском» Бостанлыкского района, Ташкентская область.
- Салахитдинова Шухратжона Нажмитдиновича — заместителя директора по лечебным делам Национального детского медицинского центра — главного врача.
- Сметову Гулнар Жолдасбаевну — врача общей практики семейного врачебного пункта «Актуба» Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан.
- Хакимову Сохибахон Обиджановну — младшего медицинского работника мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Андижанского района, Андижанская область.
- Хлевную Елену Андреевну — врача общей практики многопрофильной центральной поликлиники города Гулистана, Сырдарьинская область.
- Шамсиева Азамата Мухитдиновича — профессора кафедры детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета.
медалью «Соглом турмуш»
- Артикову Хулкар Акрамовну — патронажную медсестру многопрофильной центральной поликлиники Галляаральского района, Джизакская область.
- Намозову Мунису Саломовну — медсестру медицинской бригады Газганского городского медицинского объединения, Навоийская область.
- Ниязову Дилорам Аскаровну — старшую медсестру отделения хирургии клинической больницы детской хирургии № 2 города Ташкента.
- Ужарову Дилбар Хуррамовну — врача семейного врачебного пункта «Ковчин» Гузарского района, Кашкадарьинская область.
- Хусанову Норбегим Ривожовну — заведующего отделением эпидемиологии и иммунопрофилактики отдела санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Пахтачийского района, Самаркандская область.
- Хамдамову Мухайёхон Тухтасиновну — профессора кафедры акушерства и гинекологии Бухарского государственного медицинского института, Бухарская область.
- Хомиджонову Рано Жияновну — медсестру семейного врачебного пункта «Ленбур» Сохского района, Ферганская область.
медалью «Шухрат».
- Жумабоева Отабека Тоштемировича — хирурга Андижанского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии, Андижанская область.
- Кобилова Ботира Закировича — заведующего отделением хирургии Джизакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Джизакская область.
- Мусаева Улугбека Эргашалиевича — руководителя, врача-терапевта частной клиники «Med Layt» Мингбулакского района, Наманганская область.
- Султанову Зулфию Раджапбаевну — патронажную медсестру семейного врачебного пункта «Саримой» Тупроккалинского района, Хорезмская область.
- Тангирбергенова Рустама — водителя Берунийского районного отделения филиала Республики Каракалпакстан Республиканского центра скорой медицинской помощи.
- Тиллабоева Содикжона Валиевича — хирурга приемного отделения Фуркатского районного медицинского объединения, Ферганская область.
- Шарипова Исламжана Маматхановича — заведующего отделением малоинвазивной сердечно-сосудистой хирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.
- Шарипову Раъно Рустамовну — патронажную медсестру семейного врачебного пункта «Гулистон» Сарыасийского района, Сурхандарьинская область.
- Ярматова Алишера — члена Ассоциации народной медицины Узбекистана, Самаркандская область.