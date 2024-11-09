Bloomberg рассказал, как Трамп меняет политику по Украине до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп уже формирует политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, хотя до вступления его в должность остается более двух месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как сообщил агентству бывший чиновник администрации Трампа, избранный президент получит преимущество благодаря представлению, что он будет жестче своего предшественника. Противники США могут заранее изменить свое поведение — некоторые из них будут сдержаннее из-за потенциальной угрозы возмездия со стороны Вашингтона, другие же попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния до того, как президент Джо Байден покинет свой пост.
Наиболее остро изменение американской политики будет ощущаться на Украине, власти этой страны начинают осознавать неизбежность переговоров, пишет Bloomberg. Трамп не раз обещал во время предвыборной кампании, что еще до вступления в должность прекратит конфликт России и Украины, не приводя деталей, напоминает агентство. На этой неделе политик провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором участвовал генеральный директор Tesla Илон Маск, сообщили источники Bloomberg, а также издание Axios. Бизнесмен прежде допускал решение, которое подразумевает отказ Украины от борьбы за утраченные территории.
Киев официально исключает территориальные уступки и настаивает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского. Москва считает ее неприемлемой, условия России включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.
Что касается Израиля, эта страна сильнее всего выиграет от президентства Трампа, пишет агентство. Премьер Биньямин Нетаньяху — давний союзник республиканца, а с Байденом у него сложились напряженные отношения, поскольку действующие власти Соединенных Штатов призывали к прекращению боевых действий в секторе Газа. Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю «больше свободы действий» при подготовке возможных ударов по Ирану, особенно если Тегеран решит изменить свою ядерную доктрину.
Чиновники администрации Байдена подчеркнули, что намерены продолжать внешнюю политику действующего президента. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что новый глава государства «может принимать собственные политические решения».
7 ноября The Wall Street Journal сообщила, что советники Трампа рассматривают план завершения конфликта Москвы и Киева, который подразумевает заморозку линии фронта, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от стремления вступить в НАТО на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия. В офисе Зеленского назвали публикацию вбросом, с сомнением к ней отнеслись и в Кремле.