Bloomberg рассказал, как Трамп меняет политику по Украине до инаугурации

Наиболее остро изменение американской политики будет ощущаться на Украине, власти этой страны начинают осознавать неизбежность переговоров, пишет Bloomberg. Трамп не раз обещал во время предвыборной кампании, что еще до вступления в должность прекратит конфликт России и Украины, не приводя деталей, напоминает агентство. На этой неделе политик провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором участвовал генеральный директор Tesla Илон Маск, сообщили источники Bloomberg, а также издание Axios. Бизнесмен прежде допускал решение, которое подразумевает отказ Украины от борьбы за утраченные территории.