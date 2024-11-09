Что необходимо для развития сел в Казахстане

«Одной из основных реформ прошлого года является проведение в пилотном режиме выборов акимов 42 районов и 3 городов областного значения. Продолжаются выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Всего было избрано 93% сельских акимов (2176 акима сел). При этом еще будут избраны 169 сельских акимов. С 2025 года все акимы районов и городов областного значения будут только избираться».