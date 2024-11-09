Над Россией сбили 50 беспилотников за ночь. Военная операция, день 990-й

8:53 Трамп начал влиять на международные отношения еще до инаугурации, особенно на Украину и Израиль, сообщает Bloomberg.

По мнению одного из бывших сотрудников администрации Трампа, будущий президент «будет изначально иметь фору» в международных отношениях, поскольку его считают жестче Байдена.

8:46 Корабельная реактивная установка успешно поразила почти за год применения на часов-ярском направлении более 100 бойцов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС командир расчета РБУ-6000 Южной группировки войск с позывным Феникс, сообщили в Минобороны.

8:30 Лидеры европейских стран, уставшие от конфликта на Украине, будут рады списать на Трампа все провалы. Такое мнение высказал колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс.

8:26 Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что для Украины практически невозможно вернуться к границам 1991 года, а сами украинские военные считают, что в этом вопросе уже пройдена точка невозврата.

8:12 Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Макс подключился к телефонному разговору украинского лидера Владимира Зеленского и переизбранного экс-президента США Дональда Трампа в среду 6 ноября, пишет Axios.

8:04 ❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 990-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.