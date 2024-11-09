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В Челябинске обсудили меры улучшения демографической ситуации

В столице Южного Урала прошёл второй Русский экономический форум. Обсуждали на нём не только меры стимулирования экономического роста, но и другие темы, в частности, демографию.

Участие в дискуссии приняла депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова. В ходе диалога парламентарий отметила, что в важен комплексный подход к проблеме, начиная от поддержки семей, заканчивая созданием условий для здорового развития людей.

Кроме того, депутат считает, что поддержкой демографии должно заниматься не только государство, но и общество и бизнес. По мнению Лантратовой только общими усилиями возможно переломить ситуацию и обеспечить повышение рождаемости.

«Впереди большая работа, но совместными усилиями мы сможем обеспечить будущее России!» — отметила депутат.

демография