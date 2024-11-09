Начальником полиции Уфы назначен полковник Ильгиз Байсурин

Накануне глава МВД по Башкирии Александр Прядко подписал приказ о назначении начальником полиции по Уфе полковника Ильгиза Байсурина.
Новый начальник уфимской полиции родился в 1981 году в Баймаке. Службу в правоохранительных органа он начал в 1997 году, а в 2001-м окончил Уфимский юридический институт МВД России. Карьеру начинал с должности участкового, работал в Советском районе Уфы. Позднее проходил службу в оперативных подразделениях.
С апреля 2013 года Ильгиз Байсурин занимал должность начальника отдела полиции № 1 по Уфе, а с октября 2014-го возглавил отдел № 2. В 2018 году был назначен на пост замначальника управления МВД по городу Уфе. 7 ноября 2024 года приказом министра внутренних дел Башкирии назначен начальником полиции башкирской столицы.
Ильгиз Байсурин награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.