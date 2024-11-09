Начальником полиции Уфы назначен полковник Ильгиз Байсурин

Новый начальник уфимской полиции родился в 1981 году в Баймаке. Службу в правоохранительных органа он начал в 1997 году, а в 2001-м окончил Уфимский юридический институт МВД России. Карьеру начинал с должности участкового, работал в Советском районе Уфы. Позднее проходил службу в оперативных подразделениях.