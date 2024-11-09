В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи категорически отверг обвинения в причастности Ирана к попыткам ликвидации бывших и действующих чиновников США. По его словам, подобные обвинения выдвигались и в прошлом, однако Тегеран отвергал их и доказывал их ложность.