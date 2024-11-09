Лукашенко сказал о расширении экономического сотрудничества с Камбоджей

Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси и Камбоджи есть продолжительная история отношений, которые основаны на уважении и понимании. Он обратил внимание на то, что белорусская сторона неизменно заинтересована в динамичном расширении экономического сотрудничества. Президент отметил, что также Беларусь заинтересована в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня.