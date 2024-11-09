Лукашенко сказал о расширении экономического сотрудничества с Камбоджей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 ноября 2024 года поздравил от имени белорусского народа и себя лично короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости и сказал о расширении экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что свобода и суверенитет являются важнейшими ценностями, на которых базируется будущее государства. Он отметил, что народ Камбоджи 71 год назад смог сбросить кандалы колониализма и успешно продолжает дело, связанное с обеспечением необходимых условий для развития страны, повышения ее роли, а также авторитета в мире.
Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси и Камбоджи есть продолжительная история отношений, которые основаны на уважении и понимании. Он обратил внимание на то, что белорусская сторона неизменно заинтересована в динамичном расширении экономического сотрудничества. Президент отметил, что также Беларусь заинтересована в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня.
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