Лукашенко поздравил легендарную Пахмутову с 95-летием

Пахмутова написала более 400 песен, которые исполняли выдающиеся голоса поколения — Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители и многие другие. Ее авторству принадлежат «Птица счастья», «Надежда», «Старый клен», «Как молоды мы были», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Нежность», «Ты моя мелодия», «Трус не играет в хоккей».