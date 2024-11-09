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Лукашенко поздравил легендарную Пахмутову с 95-летием

Белорусский лидер подчеркнул, что талант и творчество Александры Пахмутовой являются духовным достоянием советской и российской культуры.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с юбилеем, сообщили в пресс-службе главы государства.

В субботу, 9 ноября, Пахмутова отмечает 95-летие.

«Ваши огромные талант и творчество по праву являются бесценным духовным достоянием советской и российской культуры», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Пахмутова создала огромное количество прекрасных произведений, которые полюбили миллионы слушателей, в том числе и в Беларуси.

Белорусский лидер выразил надежду, что народная артистка еще долгое время будет дарить людям радость и хорошее настроение и содействовать в укреплении белорусско-российских связей.

Лукашенко пожелал Александре Пахмутовой крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.

Пахмутова написала более 400 песен, которые исполняли выдающиеся голоса поколения — Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители и многие другие. Ее авторству принадлежат «Птица счастья», «Надежда», «Старый клен», «Как молоды мы были», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Нежность», «Ты моя мелодия», «Трус не играет в хоккей».

Александре Пахмутовой принадлежит и авторство самых известных песен о Беларуси из репертуара ансамбля «Песняры».

Особую известность Пахмутовой принесла музыка к фильмам, ставшим действительно народными: «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Жили-были старик со старухой» и многим другим.

Лукашенко Александр