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Приморцы, если бы у них была такая возможность, голосовали бы за Трампа

Это показали опросы общественного мнения в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Если бы приморцы могли голосовать на президентских выборах в США, то почти треть жителей региона не пошли бы на избирательные участки. Это показали исследования, результаты которых обнародовали накануне.

Признались в этом 35 процентов приморцев, которые приняли участие в опросах.

Те же, кто пришли бы к избирательным урнам, предпочли бы проголосовать за Дональда Трампа. Он мог бы заручиться в этом случае голосами 40 процентов приморцев. Его электоральный рейтинг с августа вырос на 3 процента.

Хотели бы видеть американским президентом Камалу Харрис только 8 процентов приморцев.

Выборы президента США прошли на прошлой неделе. Большинство голосов выборщиков получил Дональд Трамп, которого после инаугурации объявят 47-м президентом этой страны. Вместе с тем опросы в Приморье показали, что жители региона не ждут существенного улучшения отношений между США и нашей страной.