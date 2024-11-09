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104 будущих пограничника дали клятву верности в Минске

Воспитание в лучших традициях в стенах Музея истории Великой Отечественной войны, новое пополнение военно-патриотических классов. Воспитанники дали клятву юного пограничника. В рядах — 104 будущих защитника рубежей.

Источник: ОНТ

Все они уже прошли строгий отбор. Слова верности произнесли в присутствии старших коллег, офицеров и ветеранов пограничного ведомства. Момент значимый и волнительный, большинство из присутствующих готовы связать жизнь с охраной государственной границы. Воспитанникам вручили удостоверения на право ношения военной формы и нагрудные знаки.