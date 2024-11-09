104 будущих пограничника дали клятву верности в Минске

Все они уже прошли строгий отбор. Слова верности произнесли в присутствии старших коллег, офицеров и ветеранов пограничного ведомства. Момент значимый и волнительный, большинство из присутствующих готовы связать жизнь с охраной государственной границы. Воспитанникам вручили удостоверения на право ношения военной формы и нагрудные знаки.