Все они уже прошли строгий отбор. Слова верности произнесли в присутствии старших коллег, офицеров и ветеранов пограничного ведомства. Момент значимый и волнительный, большинство из присутствующих готовы связать жизнь с охраной государственной границы. Воспитанникам вручили удостоверения на право ношения военной формы и нагрудные знаки.
104 будущих пограничника дали клятву верности в Минске
Воспитание в лучших традициях в стенах Музея истории Великой Отечественной войны, новое пополнение военно-патриотических классов. Воспитанники дали клятву юного пограничника. В рядах — 104 будущих защитника рубежей.