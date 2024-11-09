Назначен аким города Кокшетау

Марат Ахметжанов подчеркнул, что в акимату города нужно будет направить усилия на реализацию задач, озвученных Главой государства в Послании народу. Предстоит активная работа по решению проблем в сферах жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и строительства. Также на сегодняшний день первоочередной задачей для акима города является прохождение отопительного сезона и обеспечение горожан качественной питьевой водой.