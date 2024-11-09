Назначен аким города Кокшетау

Представляя активу нового акима областного центра аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Ануар Кумпекеев является опытным руководителем, обладающий большими профессиональными качествами и организационными способностями, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.
Марат Ахметжанов подчеркнул, что в акимату города нужно будет направить усилия на реализацию задач, озвученных Главой государства в Послании народу. Предстоит активная работа по решению проблем в сферах жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и строительства. Также на сегодняшний день первоочередной задачей для акима города является прохождение отопительного сезона и обеспечение горожан качественной питьевой водой.
Глава региона поручил своевременно реализовать запланированные проекты для решения вопроса дефицита и повышения надежности электроснабжения города и активизировать работы по строительству и выкупу жилья. Кроме того, в этом году будет уделено пристальное внимание городу Кокшетау, как областному центру.
Предстоит большая работа по решению проблемных вопросов и реализации новых проектов. Поэтому от Вас потребуется не только оперативное принятие решений, но и самое главное все они должны быть эффективные, — сказал аким области.
В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал Ануару Кумпекееву успехов в реализации всех возложенных задач на благо жителей города.