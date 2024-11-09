Центризбирком: PAS должна вернуть деньги в госбюджет

«Партии “Действие и солидарность” (PAS) было предписано внести в государственный бюджет 1 936,60 леев и 47 030 леев, пожертвованных в нарушение правовых норм. Партия проинформирует ЦИК о предпринятых действиях до 12:00 11 ноября», — уточнили в ЦИК.