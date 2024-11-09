Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центризбирком: PAS должна вернуть деньги в госбюджет

Центризбирком Молдовы изучил отчеты о финансировании избирательных кампаний участников президентской гонки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению данные отчетов о финансировании избирательной кампании участников президентских выборов по состоянию на 28 октября и 4 ноября, включая итоговый отчет по второму туру выборов, сообщили в Центризбиркоме.

«Партии “Действие и солидарность” (PAS) было предписано внести в государственный бюджет 1 936,60 леев и 47 030 леев, пожертвованных в нарушение правовых норм. Партия проинформирует ЦИК о предпринятых действиях до 12:00 11 ноября», — уточнили в ЦИК.

Кроме того, Центризбирком напомнил партии PAS, выдвинувшей кандидата Майю Санду, и Партии социалистов, выдвинувшей Александра Стояногло, об обязанности информировать ЦИК об остатке средств на счете «Избирательный фонд» до возможности его использования.

ЦИК постановила приостановить выплату ассигнований из государственного бюджета, начиная с ноября 2025 года, подлежащих перечислению Партии «За будущее Молдовы», до достижения суммы в 102 940,20 леев, за невыполнение предыдущего постановления комиссии о выплате в государственный бюджет сумм, полученных партией сверх допустимых лимитов.

бюджет