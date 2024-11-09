Центризбирком: PAS должна вернуть деньги в госбюджет

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению данные отчетов о финансировании избирательной кампании участников президентских выборов по состоянию на 28 октября и 4 ноября, включая итоговый отчет по второму туру выборов, сообщили в Центризбиркоме.
«Партии “Действие и солидарность” (PAS) было предписано внести в государственный бюджет 1 936,60 леев и 47 030 леев, пожертвованных в нарушение правовых норм. Партия проинформирует ЦИК о предпринятых действиях до 12:00 11 ноября», — уточнили в ЦИК.
Кроме того, Центризбирком напомнил партии PAS, выдвинувшей кандидата Майю Санду, и Партии социалистов, выдвинувшей Александра Стояногло, об обязанности информировать ЦИК об остатке средств на счете «Избирательный фонд» до возможности его использования.
ЦИК постановила приостановить выплату ассигнований из государственного бюджета, начиная с ноября 2025 года, подлежащих перечислению Партии «За будущее Молдовы», до достижения суммы в 102 940,20 леев, за невыполнение предыдущего постановления комиссии о выплате в государственный бюджет сумм, полученных партией сверх допустимых лимитов.