В Гагаузии заявили о задержании после обысков общественного деятеля

Об этом сообщил первый замглавы Гагаузии Илья Узун.
«Сегодня ночью вооружённые люди в масках провели обыск у общественного деятеля из Гагаузии Михаила Влаха. Они его увезли в Кишинев», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, поводом стал пост в соцсетях Влаха, в котором он призвал «убирать» Санду.
«Там вышла опечатка — вместо “убирать” вышло “убивать”. Когда ему позвонили, он сразу выпустил пост о том, что это опечатка. И вот они пришли по этому вопросу», — считает Узун.
Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиции, уроженец Гагаузии, Александр Стояногло признал поражение на выборах, отметив, что внутри страны он обошёл Санду.