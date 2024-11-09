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В Гагаузии заявили о задержании после обысков общественного деятеля

В Гагаузии задержан после обысков общественный деятель Михаил Влах, который ранее призвал в соцсетях «убирать» из власти президента Молдавии Майю Санду.

Об этом сообщил первый замглавы Гагаузии Илья Узун.

«Сегодня ночью вооружённые люди в масках провели обыск у общественного деятеля из Гагаузии Михаила Влаха. Они его увезли в Кишинев», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, поводом стал пост в соцсетях Влаха, в котором он призвал «убирать» Санду.

«Там вышла опечатка — вместо “убирать” вышло “убивать”. Когда ему позвонили, он сразу выпустил пост о том, что это опечатка. И вот они пришли по этому вопросу», — считает Узун.

Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиции, уроженец Гагаузии, Александр Стояногло признал поражение на выборах, отметив, что внутри страны он обошёл Санду.