Главой Отрадного стал Владимир Чихирев

Владимир Чихирев родился 27 октября 1966 г. в совхозе Пугачевский Пугачевского района Саратовской области. В 1991 г. с отличием окончил Самарский архитектурно-строительный институт. Свой трудовой путь начинал начальником инспекции в отделе архитектуры и градостроительства Кинельского горисполкома. Занимал пост заместителя главы Волжского района, был главой городских округов Октябрьск и Кинель. В 2023 г. полгода находился в командировке в городе Снежное Донецкой народной республики.