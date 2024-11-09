МИД России обвинил Киев в поддержке террористических группировок в Африке

В августе три африканских страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахель. По сведениям французской газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину обучаться, в том числе и применению дронов. Кроме того, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией. Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.