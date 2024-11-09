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МИД России обвинил Киев в поддержке террористических группировок в Африке

СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства «Россия — Африка».

Источник: © РИА Новости

«Исходим из того, что подобная практика преступного сотрудничества с международным террористическим конфронтационалом абсолютно неприемлема, и продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия поддерживает Африку в борьбе с терроризмом, но для налаживания эффективного сотрудничества важно избегать политизации и двойных стандартов. При этом Запад продолжает проявлять свои неоколониальные амбиции в отношении Африки, добавил Михно.

Он также призвал уделять внимание подготовке сотрудников правоохранительных и судебных органов и заверил, что Россия продолжит помогать Африке в этом вопросе.

В августе три африканских страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахель. По сведениям французской газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину обучаться, в том числе и применению дронов. Кроме того, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией. Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.

Как отметила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть второй фронт в Африке, потворствуя террористическим группировкам. По ее словам, это не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам.

дипломатия