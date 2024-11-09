«91-летняя жительница Украины и сын из России». Российско-украинская семья воссоединилась на территории Беларуси

Уполномоченный по правам человека в России обратила внимание на то, что в Беларуси прошла встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека. Две стороны обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами от пленных к их родным. Обсуждалось и дальнейшее гуманитарное взаимодействие, касающееся оказания помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.