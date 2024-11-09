«91-летняя жительница Украины и сын из России». Российско-украинская семья воссоединилась на территории Беларуси

В Беларуси сын из России воссоединился со своей 91-летней матерью из Украины. Подробности сообщила у себя в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она сообщила, что 8 ноября 2024 года на паритетных началах с украинской стороной на белорусской территории при содействии парламента Беларуси случилось воссоединение очередной семьи.
Москалькова отметила, что из Украины приняли 91-летнюю Анну Кондратьевну. Она уточнила, что одинокая пожилая женщина проживала в селе Мошны Черкасской области, нуждалась в постоянном уходе.
— Сын обратился к нам за помощью перевезти маму в Россию, где он сможет за ней ухаживать, — сообщила уполномоченный по правам человека в РФ.
На территории Беларуси воссоединилась российско-украинская семья. Фото: телеграм-канал уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По словам Москальковой, с украинской стороной смогли договориться про выезд женщины в Россию, однако ситуация осложнялась тем, что она не могла самостоятельно передвигаться. Совместно с украинским омбудсменом и Международным Комитетом Красного Креста организовали транспортировку пожилой женщины из Черкасской области до границы с Беларусью, а далее — в Россию.
Уполномоченный по правам человека в России обратила внимание на то, что в Беларуси прошла встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека. Две стороны обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами от пленных к их родным. Обсуждалось и дальнейшее гуманитарное взаимодействие, касающееся оказания помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.
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