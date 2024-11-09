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Самолет Су-57 из Хабаровского края покажут за границей

Истребитель Су-57 представят на международном авиасалоне в Китае Airshow China 2024.

Источник: Минпромторг Хабаровского края

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, серийное производство которого налажено в Комсомольске-на-Амуре, покажут на международной авиавыставке Airshow China 2024, сообщает министерство промышленности и торговли Хабаровского края.

Мероприятие пройдет с 12 по 17 ноября в китайском городе Чжухай. Самолет из Хабаровского края будет представлен на статической стоянке. Гости авиасалона смогут увидеть демонстрационные полеты Су-57, кроме того, им дадут возможность самим оказаться в кресле пилота. Для этого будет организован интерактивный стенд с тренажером Су-57Э, где можно «полетать» на истребителе с применением технологии виртуальной реальности.

Выставка также будет включать обширную деловую программу. Россия и страны Юго-Восточной Азии давно наладили тесное сотрудничество, в том числе в области авиастроения. В ходе мероприятия им удастся укрепить партнерские связи.