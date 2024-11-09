Самолет Су-57 из Хабаровского края покажут за границей

Мероприятие пройдет с 12 по 17 ноября в китайском городе Чжухай. Самолет из Хабаровского края будет представлен на статической стоянке. Гости авиасалона смогут увидеть демонстрационные полеты Су-57, кроме того, им дадут возможность самим оказаться в кресле пилота. Для этого будет организован интерактивный стенд с тренажером Су-57Э, где можно «полетать» на истребителе с применением технологии виртуальной реальности.