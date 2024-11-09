Анна Терешкова прокомментировала своё назначение на пост директора Новосибирской филармонии

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала своё назначение директором Новосибирской филармонии. Пост этому событию она посвятила в своём телеграм-канале.
По словам Терешковой, за последние несколько дней она пережила огромный спектр эмоций, который не могла выразить словами.
«Огромная ответственность перед культурой нашей страны, огромная ответственность за наследие людей, которые создавали одну из лучших филармоний нашей страны!», — написала директор учреждения, добавив, что управленцы и бюрократы приходят и уходят, а музыка и культура остаются в веках.
Кроме того, Терешкова сообщила, что будет писать в своём канале только о личных впечатлениях, а о рабочих моментах рассказывать ссылками на официальные ресурсы и публикации в СМИ.
«Уверена, что так будет правильно», — резюмировала директор филармонии.
Напомним, в качестве директора Анна Терешкова была официально представлена коллективу филармонии 5 ноября. До недавнего времени обязанности генерального директора исполняла Елена Алябьева.
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