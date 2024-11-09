Экс-министр ЖКХ Ростовской области передал свой телеграм-канал Сергею Орлову

Бывший министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков передал свой телеграм-канал Сергею Орлову, возглавившему министерство.
— Ухожу с должности министра жилищно-коммунального хозяйства региона. За последний год моя страница стала востребована и полезна, поэтому я принял решение передать ее своему коллеге, — написал Сергей Сизиков.
Экс-чиновник поблагодарил руководство за совместную работу, а также жителей региона — за поддержку, инициативы и конструктивную критику.
Напомним, Сергея Сизикова в связи с истечением срока трудового договора освободил от должности губернатор Юрий Слюсарь. Обязанности руководителя областного коммунального ведомства были возложены на первого замглавы донского минЖКХ Сергея Орлова.